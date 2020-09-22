İmamoğlu’ndan 'Yeni Havalimanı metrosu' yanıtı: Doğru yapılanı alkışlarız

İBB, yapımı önceki yönetim tarafından durdurulan Dudullu-Bostancı Metro hattındaki çalışmaları, finansman sorunlarını çözdükten sonra yeniden başlattı. Yaklaşık 2 ay önce, durmuş çalışmaları yeniden başlatan İmamoğlu, hattın Bostancı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Hattı, 2021 yılı içerisinde işletmeye almayı planladıklarını aktaran İmamoğlu, gazetecilerin “Bakanlık da Yeni Havalimanı istikametinde bir metro hattı yapıyor, siz de burayı. İkisinin ayrı olması üzüyor mu sizi” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yeni İstanbul Havalimanı, İstanbul'un uzun vadeli master planlarında olan bir şey değildi. İstanbul'un gündemine ‘pat’ diye gelince, bunu Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi zaten beklenemezdi. O dönemde Bakanlığın bu işe el atması doğru bir hamleydi. Bu tür doğru hamlelerin, bu tür doğru işlerin yapılmasını biz alkışlarız. Rekabet değil, tam aksine, beraber İstanbulluya kazandırılmasının keyfini yaşarız, gurur duyarız. Yapanı alkışlarız.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016’da başladı. Çalışmalar, 2019 yılının Mart ayında durma noktasına geldi. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, durmuş metro hatları konusuna öncelik verdi ve finans kaynağı bulma konusuna yoğunlaştı. Dudullu-Bostancı metro hattındaki çalışmalar da finans kaynağı bulunmasının ardından yeniden başladı. 10 Temmuz 2020’de hattın Kayışdağı İstasyonu şantiyesinde, “Dudullu-Bostancı Metro Hattı Yapım İşleri Yeniden Başlıyor” başlıklı tören düzenledi. İmamoğlu, düzenlenen törenle, durmuş hattaki çalışmaları yeniden başlattı.

“Durmuş bir hat olarak teslim almıştık burayı"

İmamoğlu, yaklaşık 2 ay sonra yine Dudullu-Bostancı Hattı’nda ve otopark inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde İmamoğlu’na; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy eşlik etti. Alpkökin ve Soy’dan çalışmalarla bilgi alan İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de istasyon alanında gerçekleştirdi. Hattaki çalışmaların oldukça hızlandığını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Açıldığı andan itibaren, 450-550 bin kişi günlük yolcu sayısına erişme ihtimali olan, güçlü bir hat. Hem deniz yoluyla buluşması hem Dudullu da sanayi tesisleriyle, başta Marmaray olmak üzere diğer hatlarla kesişmesi, bu hattı çok değerli bir konuma taşıyor. 2021’de biz, bu hattı hayata geçirmek istiyoruz. Hem burada öz finansmanı konusunda belediyemizin hem de diğer dış kaynaklar noktasında, çok verimli olacağını bildiğimiz bu hatta dönük, yoğun bir gündemle tanışıyoruz. Durmuş bir hat olarak teslim almıştık burayı. Etkin hale getirmek, bizi memnun etmiştir. Ama bizi esas mutlu edecek olan, burayı tümüyle bitirmiş olmak. Kaldı ki burası, bir transfer noktası. Burada 900 araçlık, Kozyatağı’nda 2 bini aşan bir otoparkımız var. Burası, aynı zamanda ‘park et-devam et’ modelimiz için de çok kıymetli noktalar.”

"Bütün gücümüzle hattı bitirmek istiyoruz"

Hattın deniz ulaşımıyla bağlantı noktasında da önemli olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Bir anda İstanbulluyu deniz yoluyla, raylı sistemle, diğer toplu taşıma unsurlarıyla bir araya getirerek, bir modelle trafiği rahatlatmış hale getireceğiz. Pandemiyle beraber toplu taşımanın, hatta mesainin tekrar ele alındığı bu dönemlerde, böylesi rahatlatıcı çalışmaların bir an önce kazandırılması, 16 milyon İstanbullunun ve de çok değerli misafirlerimizin, turistlerimizin rahat edeceği bir şehir ortamını yaratmış olacağız. Bütün gücümüzle, var gücümüzle bu hattı bitirmek ve İstanbulluya kazandırmak istiyoruz” dedi.

“Raylı sistemlerin birtakım muafiyetlere tabi olmasını arzu ederiz"

İmamoğlu, gazetecilerin, “Bakanlık da Yeni Havalimanı istikametinde bir metro hattı yapıyor, siz de burayı. İkisinin ayrı olması üzüyor mu sizi” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Sadece İstanbul'da yok, Ankara'da da var, başka yerlerde de. Konya'da da var. Bakanlığın da ele aldığı hatlar var. Bakanlığın bizzat yaptığı hatlar var. Bizim gibi büyük kentlerde ve de tarife noktasında, şu günkü bulunduğu seviyeye baktığınızda, bu işin teşvik ve modeliyle olma mecburiyeti var. Kaldı ki Yeni İstanbul Havalimanı, açıkçası İstanbul'un çok da uzun vadeli master planlarından olan bir şey değildi. İstanbul'un gündemine ‘pat’ diye gelince, bunu Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi zaten beklenemezdi. O dönemde Bakanlığın bu işe el atması doğru bir hamleydi. Bu tür doğru hamlelerin, bu tür doğru işlerin yapılmasını biz alkışlarız. Rekabet değil, tam aksine beraber İstanbulluya kazandırılmasının keyfini yaşarız. Gurur duyarız. Yapanı alkışlarız. O bakımdan Bakanlığın bu tür hamlelerini alkışlıyoruz. Bizi kaygılandıran ve üzen durum şuydu ilk başta: Yapılmış bir kısım ihalelerin Büyükşehir nezdinde, kaynak sorunu çözülmeden, projeleri netleşmeden, tümüyle kredilendirilmesi sağlanmadan başlanmasının özellikle raylı sistem yatırımlarında tıkanmalara sebep olacağı net. Yani bunların öz kaynak modeli ile döndürülmesi çok güç. Yani siz, bütün raylı sistem yatırımlarınızın yüzde 10'unu, 15'ini kendi öz kaynaklarınızla çözebilirsiniz. Bakanlık, kimin bakanlığı? Hepimizin bakanlığı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlığı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi. Bunlar rekabet değil; tam aksine, birbirini alkışlayacak modeller olmalı. Bir şeyi daha alkışlamak isteyebiliriz. Özellikle raylı sitemler gibi toplu taşıma unsurunda, en çağdaş modelin birtakım muafiyetlere sahip olmasını arzu ederiz. Yani Bakanlığın bunu çalışması lazım. Şurada ödediğimiz KDV'ler, şurada ödediğimiz vergiler bence yazıktır. Bu tür şeyler, zulümdür. Bu tür katkılarla, biz, aslında çok daha ciddi yatırımlar yapabiliriz, diye düşünüyorum. Bu muafiyet kısmı çok değerli. Çok büyük rakamlar tutuyor. Bunları çözersek el birliği ile yatırımlarımızı, bu anlamdaki çağdaş yatırımlarımızı daha güçlü seviyelere taşıyabiliriz.”