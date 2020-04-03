İmamoğlu: Vakıfbank'ta kalan 900 bin lira bağış parası bugün mesai bitmeden belediyeye verilsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde İBB'nin vatandaşlara yönelik yardım paketini yerinden canlı yayında gösterdi. İmamoğlu burada İBB'nin durdurulan yardım kampanyası için de Vakıfbank ve yetkililere seslendi.

İmamoğlu, İBB'nin Koronavirüs günlerinde maddi zorluk yaşayan insanlara yönelik durdurulan yardım kampanyası için, "Bağış kampanyamızda 2100 kişinin para yatırdığı Vakıfbank'ta hâlâ 900 bin liramız duruyor. Devletimizin yetkililerine de bu yanlıştan dönülmesi konusunda uyarımızı yaptık. Bu baskıyı ortadan kaldırın." dedi İmamoğlu, 900 bin liralık bağışın ihtiyacı olan insanlara ulaştırılması için bugün (3 Nisan) mesai saati bitmeden belediyeye verilmesi konusunda da Vakıfbank'a seslendi.

Birçok gıda malzemesinin maske ve tulumlu çalışanlar tarafından kolilere konarak paketlendiği görülürken İmamoğlu, "Bizden yardım isteyen vatandaşlarımızın sayısı 100 bine koşuyor. Yüzbinlerce insanın bu dönemde işsiz kalması en büyük etken. Biz de İBB olarak kolilerimizi hazırlayarak insanlara destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

İmamoğlu, İBB'nin Koronavirüs günlerinde maddi zorluk yaşayan insanlara yönelik durdurulan yardım kampanyası için, "Bağış kampanyamızda 2100 kişinin para yatırdığı Vakıfbank'ta hâlâ 900 bin liramız duruyor. Devletimizin yetkililerine de bu yanlıştan dönülmesi konusunda uyarımızı yaptık. Bu baskıyı ortadan kaldırın." dedi İmamoğlu, 900 bin liralık bağışın ihtiyacı olan insanlara ulaştırılması için bugün (3 Nisan) mesai saati bitmeden belediyeye verilmesi konusunda da Vakıfbank'a seslendi.

Kolilerin içindeki gıdaları da gösteren İmamoğlu, kısa zaman içinde 12 bin 500 vatandaşın nakit olarak yardım yaptığını söyledi.

İmamoğlu, kendilerinden yardım isteyen yeni başvuruların içinden 9500'ünün kartlarına Pazartesi'den 300 ve 600 liralık nakit parayı yükleyeceklerini belirtti.

İmamoğlu, Koronavirüs günlerinde normale göre 100 bin ilave kişinin kendilerine başvurduğuna dikkati çekerek, "2020 sosyal yardım bütçemiz 400 milyon lira civarındaydı. Kanuni haklarımızı kullanarak bunu 775 milyon liraya kadar çıkartabiliyoruz ancak daha fazlasına ihtiyaç duyabileceğimizi öngörüyoruz. Bu da Meclis kararıyla mümkün" diye konuştu.

Koronavirüs vakalarının yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı gelmesinin şart olduğunu yineledi.