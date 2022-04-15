T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu’ya: Allah bu meclise on tane daha sizin gibi grup başkanvekili versin

"Daha çok ihtiyacım var sizin konuşmanıza"

15 Nisan 2022 10:34

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılı "Faaliyet Raporu Sunumu"nu gerçekleştirdi.

Sunum sırasında hükümeti eleştiren ve AKP'nin mevcut ekonomik sorunların sorumlusu olduğunu ifade eden İmamoğlu, AKP grubundan gelen sataşmalar üzerine AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ya göndermede bulunarak "Allah'a şükür çok formdayım. Sizin duruşunuz, sizin bu müdahaleleriniz Ekrem İmamoğlu'na güç katıyor. Bana her gün açıklama yetiştiren grup başkanvekili arkadaşım, ne olur daha fazla konuş. Daha çok ihtiyacım var sizin konuşmanıza. Ben, sizin açıklamalarınızdan memnun. Allah bu Meclis’e on tane daha sizin gibi grup başkanvekili versin" dedi. 

Ekrem İmamoğlu2021 yılı "Faaliyet Raporu Sunumuibbtartışmatevfik göksu

Diğer Videolar

İyi Parti: Bir tarafta 10 maaşlı danışmanlar, diğer tarafta sömürülen milletimiz; bu düzen bitecek

İznik Gölü’nde yaşanan siyanobakteri artışı nedeniyle göle girmek yasaklandı

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sinop'ta markete silahlı saldırı: "Ben, devletten, kolluk kuvvetlerinden olayın akıbetini, sonucunu bulmalarını istiyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24