İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu’ya: Allah bu meclise on tane daha sizin gibi grup başkanvekili versin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılı "Faaliyet Raporu Sunumu"nu gerçekleştirdi.

Sunum sırasında hükümeti eleştiren ve AKP'nin mevcut ekonomik sorunların sorumlusu olduğunu ifade eden İmamoğlu, AKP grubundan gelen sataşmalar üzerine AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ya göndermede bulunarak "Allah'a şükür çok formdayım. Sizin duruşunuz, sizin bu müdahaleleriniz Ekrem İmamoğlu'na güç katıyor. Bana her gün açıklama yetiştiren grup başkanvekili arkadaşım, ne olur daha fazla konuş. Daha çok ihtiyacım var sizin konuşmanıza. Ben, sizin açıklamalarınızdan memnun. Allah bu Meclis’e on tane daha sizin gibi grup başkanvekili versin" dedi.