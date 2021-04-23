İmamoğlu’ndan Taksim’deki 23 Nisan törenine tepki: İstanbul'a yakışmayan bir tören, İl Milli Eğitim Müdürü değerlerine sadık değil

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'de bir tören organize etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılmadığı törendeki özensizliklere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

Halk TV'nin haberine göre, törenin özensizliğine tepki gösteren İmamoğlu şunları kaydetti:

"İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nü kınıyorum. Net. Kınıyorum, çok ağır kınıyorum hem de.. Hadsiz bir bayram, çelenk koyma töreni yaptı. Çok hadsiz.

İstanbul'a yakıştığını düşünmüyorum. İl Mİlli Eğitim Müdürü bunu ilk defa da yapmıyor. Aynı özensizlik geçen sene de vardı. Bu sene de var. Özensiz bir insan olduğunu düşünüyorum. Değerlerine sadık bir insan olduğunu düşünmüyorum."