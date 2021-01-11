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İmamoğlu'ndan Mobil Halk Ekmek duyurusunda 'Dombra' göndermesi

40 yeni 'Mobil Halk Ekmek Büfesi' hizmete girdi

11 Ocak 2021 12:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Mobil Halk Ekmek Büfeleri'nin hizmete girişini duyurduğu paylaşımda, Belediye Meclisi'nde yeni Halk Ekmek büfeleri açılışını kabul etmeyen AKP ve MHP'ye gönderme yaparak "Dombra" şarkısını kullandı. 

İBB'nin Mobil Halk Ekmek Büfeleri açılışını resmi TikTok hesabından duyuran başkan Ekrem İmamoğlu, "Dombra" ile gönderme yaptı.

İmamoğlu'nun, Halk Ekmek büfelerinde oluşan ekmek kuyruklarını azaltmak için 142 yeni büfe açılması talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 40 yeni "Mobil Halk Ekmek Büfesi"ni faaliyete geçirdi. İmamoğlu, resmi TikTok hesabı üzerinden hizmeti duyururken, geçmişte AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim müziği olarak kullanılan "Dombra" şarkısıyla paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

 

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