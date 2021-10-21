İmamoğlu'ndan Kasapoğlu'na: Gençlerimizin sorunları vardır, bunlar da mizansen değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan öğrencilerin düzenlediği protestonun ardından İETT otobüs seferlerinin arttırıldığına dair paylaşımına "Mizansene gerek yoktu" diye yazan gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na yanıt verdi. İmamoğlu, "Gençlerimiz, sorunları vardır. Gençlerimiz mutsuzdur. Gençlerimizin geleceğe dair bakışlarında ne yazık ki negatif bir takım düşünceleri vardır. Bunu tedavi etmek ve rehabilite etmek de bizim gibi yöneticilerin sorumluluğudur. İş birliğine ihtiyaç vardır. Gerçek durum budur. Bunlar da mizansen değildir" dedi.

19 Ekim'de akşam saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler, yavaş ve kotalı internet, yurt yakınlarında gasp ve yaralanma korkusu ile yemekler nedeniyle eyleme başlamıştı.

Öğrencilerin eylemi gündemdeki yerini korurken; öğrencilere müjde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “Ücretsiz internet sağladık İETT otobüs seferleri artırıldı Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar” ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrencilerin yaptığı eylem sonrasında İBB'nin yurt önüne kurduğu internet aracını bakanlığın kaldırmak istediğini açıkladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin yurdun önüne kurduğu ücretsiz mobil internet aracınız Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kaldırılmak istendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, “Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu: Mizansene gerek yoktu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan öğrencilerin düzenlediği protestonun ardından İETT otobüs seferlerinin arttırıldığına dair paylaşımına tepki gösterdi.