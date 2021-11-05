İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul sorusuna yanıt: Bunun olma ihtimali, şansı yok, İstanbul böyle bir ihaneti yaşamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili olarak; “Bunun olma ihtimali, şansı yok. İstanbul böyle bir ihaneti yaşamayacak, biz de bunun için mücadelemizi sonuna kadar yapacağız” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İklim Krizine Karşı Mücadele Yol Haritası" ile "İstanbul İklim Vizyonu"nu açıkladıktan sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB'nin Kanal İstanbul ile ilgili bir planının olup olmadığı sorusuna İmamoğlu, "Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi. Bu kanalın yapılamayacağını, halkın bunu istemediğini bakın burada gençler var, gençlere soralım, yüzde 90’ı yüzde 10’u fikir sahibi olmadığı için böyle bir kanal projesini reddediyor. Bunun olma ihtimali, şansı yok. İstanbul böyle bir ihaneti yaşamayacak, biz de bunun için mücadelemizi sonuna kadar yapacağız" karşılığını verdi.

İmamoğlu, beyin göçü ile ilgili bir soru üzerine, gençlere sağlıklı zemin hazırlanması gerektiğini belirtti. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bir kere de tabii beyin göçünü engellememiz için onlara çok sağlıklı zeminler hazırlamamız lazım. Bu sağlıklı zeminden kastım, önce çok özel ve değerli bir eğitim sistemi ile başlıyor. Daha sonra doğru meslek yetiştirme ile devam ediyor. Sonra da onları bizim çağa uygun istihdam ortamları ile buluşturmaya devam ediyor. Bu aynı zamanda, sağlıklı, kaliteli bir yaşam ortamı da sunmakla oluyor. Bütün bunları sağladığınızda bir yere gitmezler. Çünkü Türkiye dünyanın en cennet ülkesi, İstanbul'da en cennet, en güzel şehri. Bizim gibi yöneticilere o zemini hazırlamak düşüyor. Şu an hepimizin çabası da o yönde. Ama zaten gençlerin de o çabaya katkı sağlayacağını umuyorum. Tahminimizden daha fazla gencin yurt dışına gitmektense bu ülkede çok daha fazla hizmet yapacağını görüyorum.