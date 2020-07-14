İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Erdoğan hariç diğer siyasi partilerin genel başkanlarından randevu talep ettim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben bütün siyasi partileri bilgilendirmek adına, sadece Sayın Cumhurbaşkanı hariç, diğer siyasi partilerin genel başkanlarından randevu talep ettim" dedi.

İmamoğlu Kanal İstanbul konusundaki açıklamasında, "Herkesin bu tehditle ilgili bilgi sahibi olması lazım" diye konuştu. Telekonferans yöntemiyle siyasi parti liderlerine bilgi vereceğini ifade eden İmamoğlu, "Bu sürecin bütün siyasi partiler, daha sonra bütün STK'ların en somut bilgilerle bilgilendirilmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.