T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamoğlu'ndan kampanya çağrısı: Ramazanda 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız

İmamoğlu, ihtiyacı olan ailelere yardım etmek isteyenlerin katılabileceği kampanyaları anlattı

01 Nisan 2022 09:24

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayında İBB'nin 150 bin aileye gıda kolisi ile destek olacağını söyledi. Vatandaşlara da destek çağrısında bulunan İmamoğlu, İBB'nin askıda fatura ve bağış kampanyasını hatırlattı. 

Aile destek, anne-bebek destek ve eğitime destek paketleri ile daha geniş kitlelere yardım etmek istediklerini dile getiren İmamoğlu, "İş dünyasını, kurumları, kuruluşları, herkesi ihtiyacı olana elindeki imkanla yardım etmek isteyen herkesi İBB ile irtibata geçmeyi ve desteklerini bizim vasıtamızla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdığında gönüllerinin çok rahat olacağını duyurmak isterim" dedi. 

Ramazan ayına ilişkin iyi dileklerlerini dile getiren İmamoğlu, paylaşımına şu notu ekledi: 

"Ramazan; dayanışmadır, paylaşmaktır, gönülden hissetmektir. Bu ay 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız. Siz de bir aileye destek olmak istiyorsanız ALO 153’ten bağış için bilgi alabilir ya da Askıda Fatura’yı kullanabilirsiniz"

Ekrem İmamoğluibbramazan yardımıramazan ayı yardımı ibbibb gıda kolisi yardımı

Diğer Videolar

Yemen’de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

Kerkük’te IŞİD saldırısı: 5 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli uzay programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz

CHP'li Subaşı: Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek

Bakan Yardımcısı Birpınar: Türkiye bütün ambalajlı ürünleri geri dönüştürecek

Kars'ta "Kızım mülakatı kazandı, polisliğe giremedi" diyen vatandaşa Davutoğlu'ndan yanıt: Mülakatı kaldıracağız

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24