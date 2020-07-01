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İmamoğlu'ndan Kabotaj Bayramı mesajı: Kabotaj, karasularımızda işletme hakkı ve özgürlüktür

01 Temmuz 2020 13:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı. İmamoğlu, bugünün, karasularımızda işletme hakkı ve özgürlük olduğunu belirterek, “Bu hakkı korumalı ve geliştirmeliyiz” dedi.

İmamoğlu, yayınladığı kutlama mesajında şu açıklamalarda bulundu:

“1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Aslında kabotaj, limanlarımızda, kendi karasularımızda işletme hakkı ve özgürlüktür. 24 Temmuz 1923’de Lozan ile elde ettiğimiz hakla, kapitülasyonların iptali ile 1 Temmuz 1926 günlü kanun yürürlüğe girmiş; bütün karasularımızda, Türk sularımızda özgürlüğümüzü ilan etmiştik. Bugün de onun yıldönümü. Deniz, su, özgürlüktür; ama kendi karasularımızda bu hakkın varlığı hepimiz için kıymetlidir. Bunu korumalı ve geliştirmeliyiz. Bütün denizcimik sekötrümüze, bütün milletimize Kabotaj Bayramının kutlu olmasını diliyorum.”

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