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İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi paylaşımı: Canlanıyor...

"Güvenliğini atlı ve bisikletli zabıtalarımızın yaptığı İstanbul'un göz bebeği caddemizi yeşil ve kullanışlı tasarımlarla buluşturduk"

09 Ağustos 2021 16:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan şehrin en önemli konumlarından İstiklal Caddesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin bir video paylaştı. İmamoğlu, "İstiklal Caddesi canlanıyor..." dedi. 

İmamoğlu paylaşımına "Güvenliğini atlı ve bisikletli zabıtalarımızın yaptığı İstanbul'un göz bebeği caddemizi yeşil ve kullanışlı tasarımlarla buluşturduk, sanata yeniden kavuşan caddemizdeki tarihi binaların cephelerini de restore ediyoruz" notunu düştü. 

 

 

istiklal caddesiistanbulbeyoğlu

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