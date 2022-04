İmamoğlu'ndan Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın konuk olduğu 'İstanbul Meraklısı' paylaşımı: Bu hafta yine çok keyifli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Meraklısı programının sunucusu Ebru Keser'in, GAİN'in sevilen yapımlarından10 Bin Adım'ın senaristi ve başrolü Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın ile Miniatürk'te sohbet ettiği ve İstanbul'u adımladığı programı sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına "İstanbul Meraklısı bu hafta yine çok keyifli" notunu düştü.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Meraklısı programının yeni bölümünü Twitter hesabından paylaştı. Programda İBB'nin sağlıklı yaşama teşvik için Beltur aracılığıyla hayata geçirdiği "Yürü Be İstanbul" uygulaması vurgusu dikkat çekti. Sunucu Ebru Keser, konukları Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın'a "Yürü Be İstanbul" uygulamasında attığı adımlar karşılığında Miniatürk'e giriş hakkı ve bir tane kahve kazandığını anlattı.

"Adımlarını at, ödüller kazan"

Ekrem İmamoğlu da "Yürü Be İstanbul" uygulamasının ön plana çıktığı programla ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devin Özgün Çınar ve Engin Günaydın'ın konuk olduğu #İstanbulMeraklısı bu hafta yine çok keyifli. Hadi sen de çık dışarı, aç Yürü Be İstanbul’u, adımlarını at, ödüller kazan"

'Yürü Be İstanbul' nedir?

Dünya Sağlık Örgütü; sağlıklı bir yaşam için günde ortalama 10 bin adım atmayı öneriyor. Yürü Be İstanbul uygulaması, şehrin benzersiz rotalarını keşfederken, tüm İstanbullulara, günde 10 bin adım atma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

"Hadi sen de çık dışarı, aç Yürü be İstanbul’u, adımlarını at, ödüller kazan" sloganıyla yata geçiriken uygulamayı cep telefonuna indirilen "Yürü Be İstanbul" uygulaması üzerinden BELTUR şubelerinden ücretsiz kahve içmek de mümkün. Uygulamayı indiren İstanbullular, günlük 1000 adım attıktan sonra gittiği BELTUR şubesinden ücretsiz kahve alabiliyor