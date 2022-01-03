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İmamoğlu'ndan iptal edilen İstanbul seçimleri açıklaması: Bana bunu yapmayacaktınız

"O dönem milyonlarca insanın sesi olduğunu düşünüyorum"

03 Ocak 2022 09:22

Katıldığı programda iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İptal ettiklerinde Sultanbeyli’de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende. Bir saati aşan bir zaman dilimiyle Beylikdüzü’nde Yaşam Vadisi’ne gidip millete duygularımı aktardım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Sunay Akın'ın YouTube kanalında 'İşte O Çocuk' programının konuğu oldu. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen sohbette İmamoğlu, çocukluğu, gençliği ve kariyeri üzerine konuştu.

"Milyonlarca insanın sesi olduğunu düşünüyorum"

İmamoğlu, iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin şunları söyledi:

"O dönemde milyonlarca insanın sesi olduğunu düşünüyorum. Burada taraf olanları söylemiyorum. Benden yana düşünmeyenlerin bile aslında sesi oldum. Çünkü adaleti savundum. Ülkenin iyiliğini savundum.

"Bana bunu yapmayacaktınız"

Seçim iptal olursa ne olur diyen arkadaşlara ‘Fark atarız. Ama ben bunu ülkeme yakıştıramıyorum. Olmamalı' dedim. İptal ettiklerinde Sultanbeyli'de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende. 1 saati aşan bir zaman dilimiyle Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'ne gidip millete duygularımı aktardım.

Bence toplum adına da hem ilk seçimdeki ‘hak yemem ve hakkımı yedirtmem' mesajım, hem o 6 Mayıs'taki topluma her şeyin çok güzel olacağını ifade eden konuşmam çok önemli iki andı diye düşünüyorum. Hem milyonlarca İstanbullunun hem de Türkiye'deki milyonlarca vatandaşın sesi olduğumu düşünüyorum."

"İşte o çocuk, Ekrem İmamoğlu"

Sunay Akın, İmamoğlu'nun hayatını şöyle özetledi:

"Kurtuluş Savaşı sırasında topçu birliğinde görev yapan dede Mevlüt Bey, yıllar sonra büyük torununu kucağına alarak ona anılarını anlatır. Birkaç kuşağın bir arada yaşadığı geniş bir ailede büyüyen çocuğun çocukluğu tütün tarlalarında çalışarak, gençliği futbol oynayarak geçer. Yetişkinliğinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde adeta mini bir kent yaratan o çocuk, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir. İşte o çocuk, Ekrem İmamoğlu."

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