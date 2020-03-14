İmamoğlu’ndan 'HDP, PKK ile işbirliği içinde' diyen sunucuya yanıt: Milyonlarca insanı terörist ilan ettiniz, kimsenin buna hakkı yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kanalı için hazırlanan programda sorulan HDP sorusunu yanıtladı.

Kamuoyunda Gezegen Mehmet olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay, İmamoğlu'na Selahattin Demirtaş'a verdiği desteği hatırlatarak, "HDP'nin PKK ile işbirliği içinde. Bu bir çelişki değil midir sizin durumunuz için" diye sordu.

Akbay'a yargısız infaz yaptığını söyleyen İmamoğlu, "HDP'ye oy vermiş milyonlarca insanı terörist ilan ettiniz. Buna hakkınız yok. HDP bir parti bu ülkede. Kapanacaksa bu ülkenin bir yargısı sistemi var. Nasıl bir gecede bir gazeteciyi tutukluyorlarsa onu yapmasınlar, yargılasınlar. Demrtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar. Benim buna itirazım yok." dedi.

İmamoğlu sözlerinin devamında hukuk sisteminin doğru dürüst işletilmesi ve kimseye hukuksuz yapılmaması gerektiğini söyledi.