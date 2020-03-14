T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamoğlu’ndan 'HDP, PKK ile işbirliği içinde' diyen sunucuya yanıt: Milyonlarca insanı terörist ilan ettiniz, kimsenin buna hakkı yok

14 Mart 2020 16:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kanalı için hazırlanan programda sorulan HDP sorusunu yanıtladı.

Kamuoyunda Gezegen Mehmet olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay, İmamoğlu'na Selahattin Demirtaş'a verdiği desteği hatırlatarak,  "HDP'nin PKK ile işbirliği içinde. Bu bir çelişki değil midir sizin durumunuz için" diye sordu.

Akbay'a yargısız infaz yaptığını söyleyen İmamoğlu, "HDP'ye oy vermiş milyonlarca insanı terörist ilan ettiniz. Buna hakkınız yok. HDP bir parti bu ülkede. Kapanacaksa bu ülkenin bir yargısı sistemi var. Nasıl bir gecede bir gazeteciyi tutukluyorlarsa onu yapmasınlar, yargılasınlar. Demrtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar. Benim buna itirazım yok." dedi. 

İmamoğlu sözlerinin devamında hukuk sisteminin doğru dürüst işletilmesi ve kimseye hukuksuz yapılmaması gerektiğini söyledi. 

 

 

 

ETİKETLER

ekrem imamoğlugezegen mehmethdpmehmet akbayzor soristanbul büyükşehir belediyesi

Diğer Videolar

EGM paylaştı: Polis Kemal'den Koronavirüs günlerinde dışarı çıkmak zorunda olanlara mesaj

Koronavirüs'ün merkez üssü haline gelen ABD'de Florida sahilleri insanlarla doldu taştı

"Kurdeşen de Koronavirüs belirtisi olabilir"

Acun Ilıcalı, 'Karayipler'de mahsur kalan Türkler' için 'özel uçağını dolmuş yapacak'

Maske zorunluluğunu fırsat bilen hırsız, gündüz vakti marketten televizyon çaldı

Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

‘Zenne’ ve ‘Çekmeceler’ filminin yönetmenleri ABD’den tahliyelerini ve yurttaki karantina...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: 'Nesli çürütüyor'...

Melih Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanacak...

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na boyalı saldırı ...

Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma...

Nur Yerlitaş hayatını kaybetti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni önlemleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

‘Zenne’ ve ‘Çekmeceler’ filminin yönetmenleri ABD’den tahliyelerini ve yurttaki karantina...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: 'Nesli çürütüyor'...

Melih Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24