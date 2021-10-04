İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı; "Bu şehir hepimizin"

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article__header">\n<div class="article__announce-text">İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı <strong>Ekrem İmamoğlu</strong>, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu açıklamasında "Bu şehir hepimizin" dedi.</div>\n</div>\n<div class="article__body">\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text">Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, <em>"Bu şehir hepimizin. #HayvanlarıKorumaGünü"</em> ifadelerine yer verdi.</div>\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text"><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/10/1633365679553-dfhjdfjd.JPG" alt /></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>