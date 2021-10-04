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İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı; "Bu şehir hepimizin"

İmamoğlu, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu

04 Ekim 2021 19:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu açıklamasında "Bu şehir hepimizin" dedi.
 
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Bu şehir hepimizin. #HayvanlarıKorumaGünü" ifadelerine yer verdi.
 
İmamoğluibb

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