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İmamoğlu'ndan fitre ve zekat bağışı çağrısı: 12 günde 550 bin yardım başvurusu oldu

16 Nisan 2020 13:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı yayınla fitre ve zekat bağışı çağrısı yaptı. İstanbul'da salgınla birlikte 230 bin aileye yardım ulaştırdıklarını söyleyen İmamoğlu, son 12 günde 550 bin ailenin daha yardım talebinde bulunduğunu belirterek "Salgın bitse bile, çok sayıda aile ne yazık ki ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendi, etkilenmeye de devam edecek" dedi. 

2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlardan işlerini son güne bırakmadan, ihtiyaçları kadar alışveriş yapmalarını isteyen İmamoğlu, İBB olarak Halk Ekmek büfelerini 2 günlük yasak süresince açık tutacaklarını ve Hamidiye Su’yun dağıtım yapacağını belirtti.

Ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan İmamoğlu, vatandaşlara, fitre ve zekatlarını İBB’ye bağışlama çağrısını yineledi. “Benim size yaptığım bu davetle, akıllarınca dalga geçtiler” diyen İmamoğlu, “Hatta ‘Ekrem’e zırnık yok’ diye sosyal medyada kampanya başlatmışlar. Zekat ve fitreleriniz, Ekrem İmamoğlu için değil, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi ailemiz için. Ama ben yine de, zekat ve fitre bağışı çağrımı yaygınlaştıran, belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İletişimimi yaygınlaştırmada verdikleri emek sayesinde, eminim kat be kat hamiyet sahibi İstanbullu, belediyemize zekat ve fitrelerini bağışlayacak. Allah onlardan da razı olsun” şeklinde konuştu.

Gelecek haftanın Ramazan ayı başlangıcı olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Duam odur ki; bu mübarek ayda, bizi saran virüs salgınından kurtuluruz. Salgın bitse bile, çok sayıda aile ne yazık ki ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendi, etkilenmeye de devam edecek. Sadece 12 günde 550 bin aileden İBB olarak yeni sosyal yardım başvurusu aldık. Zaten 230 bin aileye normalde düzenli yardımımız vardı. Şimdi buna 550 bin aile daha eklenmiş duurmda Bu azımsanmayacak bir rakam. Bu, kent nüfusumuzun neredeyse 5’te 1’i demek. İnsanlarımızın bu sıkıntısına bir nebze de olsa yardımcı olma gayretindeyiz. Tek derdim bu. Tek çabamız bu. İnanın, dara düşmüş binlerce esnafımızı, hayatını günlük kazançla idame ettiren yüzbinlerce insanımızı düşünmekten gece uyumakta zorlanıyorum. Ne olacak, sorusunun, her geçen gün büyüdüğünü biliyorum” ifadelerini kullandı.

 

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