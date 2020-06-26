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İmamoğlu’ndan Fatih Sultan Mehmet tablosu için 'israf' eleştirilerine yanıt: Maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok

26 Haziran 2020 13:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra'da Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu aldıkları için 'israf' eleştirisi yapanlara yanıt verdi. İmamoğlu, "Maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok. Bu bir israf değildir ama şuan sosyal konut projeleri üretme misyonu olan KİPTAŞ'tayız. Bu kurumdan, birçok diziye 13-14 milyon paralar verildi bundan birkaç sene önce. Baktığınız zaman hukuken hiçbir sorun gözükmüyor ama vicdanen çok sorunlu işler var. O yüzden o işlerin yanında bizim yaptığımız israfın adını bile anamazlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları’nın noter huzurunda yapılan kura çekiliş töreninin ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in tablosu için ödenen fiyatı yüksek bulup israf eleştirisi yapanlara, “Maneviyatımın değerini ölçecek bir para birimi yok. Çok değerli, ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olmasını gerekli bildiğim bir eserin dünya çapındaki bir müzayededeki satışına katıldık ve aldık. Bu bir israf değildir ama şuan sosyal konut projeleri üretme misyonu olan KİPTAŞ'tayız. Bu kurumdan, birçok diziye 13-14 milyon paralar verildi bundan birkaç sene önce. Baktığınız zaman hukuken hiçbir sorun gözükmüyor ama vicdanen çok sorunlu işler var. O yüzden o işlerin yanında bizim yaptığımız israfın adını bile anamazlar"” yanıtı verdi.

İBB, İtalyan ressam Bellini tarafından yapıldığı düşünülen Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini 770 bin sterline (Yaklaşık 6 milyon 500 bin TL) satın almıştı.

 

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