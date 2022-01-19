İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metro göndermesi: Finansını da buluruz, projesini de yaparız; yeter ki gölge etmeyin

Metro ihalesine onay vermeyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu sert sözlerle eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak "Finansını da buluruz, projesini de yaparız; yeter ki gölge etmeyin. İstanbul’u metro ağlarıyla örmeye devam ediyoruz" notunu düştü.

Ekrem İmamoğlu, yapımına izin verilmeyen metro projesi ile ilgili Twitter hesabından bir video paylaştı. İmamoğlu, videoda metro projeleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu’nun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden” paylaşımı ile tepki gösterdiği proje onay süreci hakkında İBB yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, İBB tarafından proje ve fizibilite çalışmaları tamamlanan, finansı hazırlanan, şehrin batı yakasındaki 3,5 milyon kişiye hizmet verecek 18,4 km’lik Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu’nun Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan onay beklediği belirtilerek, “6 raylı sistem hattıyla entegrasyon sağlayacak, metrobüs ve E-5 trafiğini rahatlatacak çok önemli proje, bir yıla yakındır sadece imza bekliyor” denilmişti.

İmamoğlu, “Bana borçlanma, bütçe vs. safsatalarını açmasınlar. Bunu kim onaylamadı onun cevabını versinler” diyerek tepki göstermişti. “İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederiz” diyen İmamoğlu, “Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım!” ifadelerini kullanmıştı.