İmamoğlu’ndan Eminönü’ne ‘tramvay ve meydan’ müjdesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç'te incelemelerde bulundu. Haliç kıyısındaki çalışmaları yerinde inceleyen İmamoğlu, şu anda Cibali'ye kadar hizmet veren Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın tamamının 2022’nin sonunda açılmış olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022'nin ilk mesaisine Haliç kıyılarında başladı. İmamoğlu; Eyüpsultan ilçesi sınırlarındaki İGDAŞ Parkı, Gabdulla Tukay Parkı ile Feshane Tasavvuf Müzesi ve Beyoğlu'ndaki Haliç Su Sporları Merkezi şantiye sahalarında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisinin büyük bölümünü yürüyerek gerçekleştiren İmamoğlu, Eyüpsultan Devlet Hastanesi – Feshane arasındaki mesafeyi tramvayla kat etti. Yolda ve tramvayda karşılaştığı vatandaşların taleplerini de dinleyen İmamoğlu, sorunları, yanında bulunan kurmaylarına aktardı.

“Haliç insanları içine çeken yaşam alanına dönüştü"

İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın bitimiyle beraber Eyüpsultan'a yüz binlerce metrekarelik bir yeşil alan kazandıklarını belirterek “Tabii bitmeyen bir bölümü daha var. Özellikle Silahtarağa kısmı, hızlıca tamamlanacak bölümlerden bir tanesi.

Karşıya geçişleriyle beraber hem ben Kağıthane yönünde ilerleyen bir yaya aksı hem Eyüpsultan tarafında ilerleyen bir yaya aksı, bisiklet yolu, bazı spor tesisleri derken aslında burası çok önemli bir yaşam alanına dönüşüyor. Zaten Haliç'e olan titizliğimizi herkes biliyor. Burası gerçekten bir anda, yeşiliyle insanları içine çeken yaşam alanına dönüştü; dönüşmeye de devam ediyor” diye konuştu.

“Haliç'te tarihi dokuyla uyumlu gitmek istiyoruz"

İmamoğlu, “Bir de burası Haliç olunca, tarihi dokusuyla da uyumlu gitmek istiyoruz. Bunları koruyarak hareket etmek istiyoruz. Feshane'de çok özel çalışmalarımız sürüyor. Restorasyonun bitince, çok özel müze alanlarını orada İstanbul’a kazandırmak niyetindeyiz” dedi.

“Eminönü'nde çok güzel bir meydanla buluşacağız"

İmamoğlu Eminönü-Alibeyköy Tramvayı yolculuğu sırasında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımlarıyla, 1 Ocak 2021'de hizmete alınan hattın, şu an itibariyle Cibali'de noktalandığını hatırlatarak “Yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ama gerçek kapasitesine, Eminönü bölümü katılınca ulaşılacak” dedi.

Hattaki çalışmaların sürdüğünü dile getiren İmamoğlu “Hem Unkapanı Köprüsü geçişlerini çalışıyoruz. Bir yandan Eminönü Meydanı'nın çizimleri, tasarımları bitti. Bu süreci netleştiriyoruz. Çok güzel bir meydanla buluşacağız orada” bilgilerini paylaştı.

Eminönü – Alibeyköy Tramvay hattının; Kabataş – Bağcılar Tramvay Hattı ile Hacıosman – Yenikapı Metro Hattı ile entegre olarak hizmet vereceğini vurgulayan İmamoğlu, “Teknik ve idari süreçler toparlandığında, inşallah 2022'nin sonunda inşallah bu tramvayımızı Eminönü’ne kadar ulaştırmış olacağız” diye konuştu.