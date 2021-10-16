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İmamoğlu’ndan Elazığ Valisi ve Belediye Başkanına tepki: Unuttukları bir şey var o makam onların değil

"Rahmetli babam bana; ‘Partili olabilirsin ama partizanlık yaptığın gün benim evladım değilsin’ demişti"

16 Ekim 2021 09:58

Elazığ’a giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaret talebine cevap vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları'na tepki gösterdi. İmamoğlu, "Hiçbiri beni makamında kabul etmeme konusunda müthiş bir irade gösteriyorlar. Unuttukları bir şey var o makam onların değil. O makam milletin makamı" dedi

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan birçok okul yıkılmıştı. Kentte yaşanan okul sıkıntısını çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un girişimi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okul yapma kararı almıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu amaçla; Gazi Anadolu Teknik Lisesi okul projesinin protokolünü imzalama ve bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Elazığ'a gitti.

Ziyaretler kapsamında Elazığ Valisi Ömer Toraman'a ve Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları’na ziyaret talebinde bulunmasına rağmen Vali Toraman ve belediye başkanı Şerifoğulları tarafından geri dönüş yapılmadı.

Özel bir otelde yapılan toplantıda konuşan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu valiye ve belediye başkanına tepki gösterdi. 

Kaynak: Sözcü

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