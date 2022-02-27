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İmamoğlu'ndan, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: Bireysel hedefler ihanet olur

Zor Sor programında gençler sordu İmamoğlu cevapladı

27 Şubat 2022 11:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özkan Sağın’ın moderatörlüğünde Zor Sor programında genlerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, gençlerin "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?’" sorusuna "“Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum" diyerek cevap verdi.

İmamoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan Zor Sor programının 11. bölümünde  Özkan Sağın’ın moderatörlüğünde gençler sordu İmamoğlu yanıtladı. Programın yeni bölümünü Twitter hesabından duyuran İmamoğlu, paylaşıma "Gençler zor sorular sordu. Özkan Sağın’ın moderatörlüğündeki #ZorSor’u YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" notunu düştü.

"Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım”

Programda "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna İmamoğlu, şu yanıt verdi: “Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım.”

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