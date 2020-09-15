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İmamoğlu’ndan Cavit Çağlar’a Olay TV esprisi

"Keşke bakanım beni ortak alsa da hayat boyu ortak olsak"

15 Eylül 2020 13:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir nikah töreninde, ortağı olduğu iddia edilen OLAY TV'nin sahibi Cavit Çağlar'la karşılaştı. İmamoğlu, Çağlar'a hitaben "Ortak olduğumuzu söylüyorlar ya keşke bakanım beni ortak alsa da hayat boyu ortak olsak. Böyle bir ortak herkese lazım ne diyeyim" dedi. Çağlar ise İmamoğlu'nun bu esprisine kahkaha atarak karşılık verdi.

Live News Data adlı Twitter hesabından paylaşılan videoya göre  Ekrem İmamoğlu, merhum cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in yeğeninin nikahını kıymak için bulunduğu törende Cavit Çağlar’la karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu, Olay TV'ye Cavit Çağlar ile birlikte ortak olduğu iddialarını hatırlatarak, “Ortak olduğumuzu söylüyorlar. Keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak, daha ne isterim” dedi. OLAY TV’nin sahibi Çağlar, İmamoğlu'nun bu esprisine kahkaha atarak karşılık verdi.

“Yüzde 100'ü benim"

Cavit Çağlar geçen hafta yaptığı açıklamada “Olay TV'nin yüzde 100’ü benim. Bursa'dan İstanbul'a taşıdım çünkü medyanın merkezi İstanbul. Türkiye çapında bir iş yapacaksak İstanbul'da olmak lazım” demişti.

 

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