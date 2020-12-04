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İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'a gönderme

“Burası çok önemli”

04 Aralık 2020 16:26

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kullandığı “Burası çok önemli” ifadesini kullanması kullandı. 

İBB TV canlı yayınında konuşan İmamoğlu, Metro inşaatlarının artık daha hızlı tamamlanacağını ifade etti. İmamoğlu, "İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak" dedi. 

İmamoğlu, konuşmasının bir bölümünde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kullandığı “Burası çok önemli” ifadesini kullanarak "İBB'nin liyakat ve ortak akıl ilkeleri ile yarattığı güvenilir yatırım iklimi, tahvil için ödenecek kupon faizini de ülkemizdeki benzeri ihraçlarla karşılaştırdığınızda en düşük olan yüzde seviyesinde tutmuştur" dedi. 

TIKLAYINIZ - İmamoğlu: Metro hattı finansmanı için 580 milyon dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık, artık metro inşaatları daha hızlı bitecek

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