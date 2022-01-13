İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Sayın bakan, bakanlığını yapsın, troll gibi davranmasın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak, "Sayın bakan, bakanlığını yapsın, troll gibi davranmasın" dedi.

İmamoğlu, İBB'den alınan yolsuzluk dosyalarını yeniden gündeme getirdi. İmamoğlu, "Bizim soruşturma başlattığımız 35 dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır. Bu İBB tarihinde yok. Sen soruşturamazsın, ben soruşturacağım deniyor, niçin? İBB’deki teftiş kurulundaki müfettişler gayet deneyimli, devletimizin memurları, müfettişleri. Bu müfettişler bazen valiliğin talimatıyla, bazen bizim isteğimizle, İstanbul’un 39 ilçesine, başka başka kurumlara giderek teftiş yapan insanlar. Bu teftişi bu müfettişler yapacaktı, önümüze bir rapor koyacaktı. Hukuki süreçleri devreye sokacaktık, devraldılar. İpe un serdi, bekletiyor." dedi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gereğini yap, boş işlerle uğraşma, İBB’yi, başkanını, kıskançlığını bir kenara koy. Görevini yap. Sayın bakan bakanlık yapsın, troll gibi davranmasın. İçişleri Bakanlığı’nı yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ciddi bir meseledir."

"İstanbul’a iş üretmeye devam edeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’a iş üretmeye devam edeceğiz. İstanbul'un her hususunda; sosyal konuttan altyapısına, dünyanın en çok metro yapan şirketinden İstanbul'a en fazla bir dönemde yeşil alan kazandıran belediyesine varıncaya kadar, her hususta özenli bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Ve günün sonunda biz, bu şehrin 16 milyon insanını mutlu edeceğiz. Bir avuç insanı mutlu etme çabasında asla olmadık, olmayacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, temeli 13 Aralık 2021’de atılan “Tuzla Aydınlık Evler” projesinin hak sahiplerini, noter huzurunda yapılan kurayla belirledi. 312 konut, 21 ticari alan ve 1 kreşten oluşacak projenin kura çekim töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, Zeytinburnu’ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu törende yaptığı konuşmada KİPTAŞ'ın '16 milyon insan adına ne üretebiliriz' duygusuyla çalıştığını belirterek "İnsanların evlerinin sahibi olmasını sağlayan bir modeli yönetiyoruz. Amacımız, Türkiye’nin en uygun fiyatlarıyla vatandaşlara sosyal konut üretmek" dedi.

Şeffafız. Yaptığımız her işi, insanların gözünün önünde yapıyoruz. Arka planında hiçbir duygu, hiçbir eylem yok. KİPTAŞ, 16 milyon insanın şirketidir, kurumudur ve ‘16 milyon insan adına ne üretebiliriz’ duygusuyla hareket ediyor. Kaynaklarını yine bu şehrin iyi imar edilmesine, doğru bir iskan modeliyle insanların mülk sahibi olmasına dönük harcıyor. Artı; en ucuz şekliyle sosyal konut ihtiyacı olan insanlara konut sağlamak adına mücadelesini ortaya koyuyor. Artı; yaşam ve inşaat kalitesi yüksek, mutlu bireylerin yaşadığı yerleşkeleri hayata geçirme çabasında oluyor. Şeffaflığın yanı sıra, ortada yüksek bir kalite duygusu var. Bunun yanı sıra, kimin satın alacağı noktasında da süreçleri o kadar açık ve hukuka uygun bir biçimde, törenleri yaparak, kameralar önünde kuralarını çekerek yani 170 bine yakın insanın güven duyduğu, insanların evlerinin sahibi olmasını sağlayan bir modeli yönetiyoruz.

"Buyursun gelsinler"

Amacımız, Türkiye’nin en uygun fiyatlarıyla vatandaşlara sosyal konut üretmek. Bu manada bizimle iş birliği yapmak isteyen bütün mülk sahiplerine de çağrıda bulunuyoruz. Güvenli proje üretiriz biz. Doğru iş üretiriz. Sadece arazisini iyi anlamda değerlendirmeye dönük düşünen her kişiye, kuruma KİPTAŞ'ın kapısı açıktır. Derdimiz ve sürece bakışımız en sağlıklı, en kaliteli ve maksimum fayda üreten, maksimum değer üreten projeleri İstanbul'a kazandırmaktır. Buyursun gelsinler. Bizimle süreçlerini paylaşsınlar. Biz, İstanbul'a ihtiyacı olduğu kadar sosyal konut üretmeye hazır bir kurumuz. KİPTAŞ kurumunun imarlı arsasını dahi -nasıl satın aldıklarını anlattım- Meclis’teki çoğunluk sayısını kullanarak yeşil alana çevirdiklerini -ki hukuki mücadelemiz devam etmekte- biliyoruz. Kendi arsamızı dahi, parasını kendi dönemlerinde ödeyip, kuruma kazandırıp (KİPTAŞ binamızın girişinde maketi bile var), o araziyi yeşil alana çevirip… Niye? Bu kurum, orada iş yapmasın.

"Bize köstek değil destek olsunlar"

Biz, bütün bu zorluklara rağmen hem arazi üretiyoruz hem konut üretiyoruz. Onun için kurum ve kuruluşları davet ediyorum. 39 ilçe belediyesini de İBB'nin güvenilir iştiraki KİPTAŞ'ın sürecinin bir parçası olma duygusu içinde bizimle iş birliğine davet ediyoruz. Bize köstek olmak değil, destek olsunlar. Ben, nereye gitsem, o ilçenin belediye başkanını davet ediyorum. Nereye gitsem, temel atma törenine davet ediyorum. Nereye gitsem, açılış törenine ya da anahtar teslim törenine o ilçenin belediye başkanını davet ediyorum. Niye? Oradaki ilçe belediye başkanı da halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı, ben de halkın oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Birbirimize saygı üreteceğiz, birlikte halkımıza iş üreteceğiz. O bakımdan, bu iş üretme hususunda 39 ilçe belediyemizi bizimle iş birliği yapmaya yine davet ediyorum. O zaman vatandaşın gözünde daha itibarlı ve bir sonraki seçimde, daha anlamlı bir şekilde vatandaşla buluşabilecek bir konumda oluruz hep birlikte. Bu yönüyle, özellikle bazı süreçlerimize özel dava açma çabasında olan, engelleme çabasında olan, bir şeyler üretme çabasında olan belediye başkanlarımızın, şu anki yaratılmak istenen bize karşı, şahsıma ve yönetimimize karşı yaratılmak istenen siyasi türbülansın içine kapıldıklarını hissediyorum. Vazgeçsinler. O türbülans kendilerine zarar verecek. O türbülanslara kapılanlar, bir sonraki seçimde inansınlar ki vatandaşın huzuruna çıkıp oy bile isteyemeyecekler. Bıraksınlar, iş üretsinler. İş üretenin yanında olsunlar. Üretmediğimiz hususa karşı gelsinler. Bu kişiler, bu şahıslar, hangi belediye başkanları olduklarını kendileri iyi biliyorlar. Onlara buradan çağrı yapıyorum: Bizimle iş üretme konusunda özel çaba göstersinler.

16 milyon insanı mutlu edeceğiz

İstanbul'un her hususunda; sosyal konuttan altyapısına, dünyanın en çok metro yapan şirketinden İstanbul'a en fazla bir dönemde yeşil alan kazandıran belediyesine varıncaya kadar, her hususta özenli bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Ve günün sonunda biz, bu şehrin 16 milyon insanını mutlu edeceğiz. Bir avuç insanı mutlu etme çabasında asla olmadık, olmayacağız.”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da konuşmasında, projeyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Kurt; projeye toplam 164 bin 5 katılımcının başvurduğunu, noter incelemesinin ardından toplam 158 bin 42 adayın kura çekimine dahil edildiğini aktardı.

Kura çekim tarihi olarak 5 Ocak 2022 tarihini belirlediklerini hatırlatan Kurt, “Ancak, ben dahil, şirketimizin neredeyse tüm yönetim kadrosu bu süreçte Covid’e yakalandığımız için şirketimizi, 10 günlük bir sürede -zorunlu işlerimiz haricinde- karantina altına aldık. Bu gecikmeden dolayı, heyecanla bekleyen hak sahiplerimize bu gecikmeyi yaşattığımızdan dolayı özür diliyoruz” diye konuştu. Kurt, şunları söyledi:

“Bu rakamlar, gelir düzeyi gün geçtikçe düşen dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmasının daha da zorlaştığı bugünlerde, KİPTAŞ olarak, bize de büyük bir sorumluk yüklüyor. Yeni dönemde yaptığımız tüm projelerimizin tapuları var. Hepsi, mevzuata uygun ve ruhsatlı projeler. Manipüle edildiğinin aksine, mevzuata aykırı hiçbir projemiz bulunmamaktadır. Türkiye'nin belki de en çok denetlenen şirketlerinden biriyiz. Bunun aksini yapmamız söz konusu dahi değil. Yüz binlerce insan umut beklediği projelerin önünü kesmektense, bu projeleri örnek alıp, paydaş olmasını bekliyoruz bazı kesimlerin. Özellikle, malum vakıfların avukatlarını tutarak, bize saldırıda bulunanları, buradan hukuk çerçevesinde uyarmak istiyorum. Biz, hukuk çerçevesinde, projelerimizin tamamını gerektiği şekilde savunacağız. Burada bize yapılan manipülatif hareketleri de bilgi ve belgeleriyle yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağımızı bildirmek istiyorum.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Bakırköy 23. Noter yetkilileri huzurunda, ilk hak sahiplerini belirleyen kuraların çekimini gerçekleştirdi. Çekiliş, canlı olarak yayınlandı.