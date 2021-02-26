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İBB'nin 'askıda fatura' kampanyası: "Kışın ortasında doğalgaz ödeyemedik, 4 nüfus soğukta kaldık"

26 Şubat 2021 09:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu askıda faturası videosu paylaşarak, "Alan el veren eli görmeyecek ve dayanışma bizi hep güçlü kılacak" dedi. 

Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelerin başlattığı ve özellikle İstanbul'da yaygın olarak başvurulan askıda fatura ile ilgili bir video paylaştı. Videoda faturasını ödeyemediğini belirten bir vatandaş "Kışın ortasında doğalgaz ödeyemedik, 4 nüfus soğukta kaldık. Belediyemiz imdadımıza yetişti; borç ödendi de soğuktan kurtulduk" diye konuştu. 

Askıda faturanın tanıtıldığı tanıtım filmini paylaşan İmamoğlu, "Alan el veren eli görmeyecek ve dayanışma bizi hep güçlü kılacak" notunu düşerek, #TıkırTıkırÇalışıyoruz #BizimBelediyeler etiketlerini kullandı. 

Askıda fatura ile ihtiyaç sahipleri askıya fatura bırakabilirken, isteyenler askıdan fatura alıp bir ailenin faturasını ödeyebiliyor. Askıya fatura bırakma ya da askıdan fatura alma işlemlerine linkten ulaşılabiliyor.

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