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İmamoğlu'ndan Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman'a teşekkür: Bir şampiyonun yüreğini asla hafife alma

22 Mayıs 2022 11:24

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyon olan Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman'a sosyal medyada paylatığı bir video ile teşekkür etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman'ın şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamayı paylaşarak teşekkür etti. İmamoğlu paylaşımında "Bir şampiyonun yüreğini asla hafife alma. Teşekkürler Ergin Ataman"  notunu düştü.

Anadolu Efes basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague finalinde İspanyol takımı Real Madrid'i yenerek, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla büyük bir coşku yaşayan başantrenör Ergin Ataman, İmamoğlu'nun paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım Türkiye'de kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eder. Bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun bu şampiyonluk. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. Tarih yazdık. İşte Türk adamı budur!"

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