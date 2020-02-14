İmamoğlu açıkladı: Halk ekmek 75 kuruş olmaya devam edecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbullulara halk ekmekle ilgili müjdeyi verdi. Halk ekmeğin 75 kuruştan satılmaya devam edeceğini duyurdu.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda 'Halk Ekmek 1978 yılından bu yana İstanbullulara hizmet veriyor. Türkiye’nin en sağlıklı ve en ucuz ekmeğini üretiyoruz. Ulaşımda öğrencileri ve anneleri nasıl koruduysak, İstanbul'un ekmeği de İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek. En güzel sevgilidir İstanbul' ifadelerini kullandı.