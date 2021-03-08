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İmamoğlu'ndan 8 Mart paylaşımı: Bu şehrin her yerinde, her işte güçlü kadınlar var artık

İmamoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

08 Mart 2021 08:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yaptığı paylaşım ile "İstanbul'da değişim devam ediyor. Bu şehrin her yerinde, her işte güçlü kadınlar var artık" dedi. 

İBB Başkanı İmamoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. "Değiştiriyorlar her şeyi, yıkıyorlar önyargıları... İstanbul'da değişim devam ediyor. Bu şehrin her yerinde, her işte güçlü kadınlar var artık" notuyla paylaşılan videoda çeşitli meslek dallarından kadınlar yer alıyor. 

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