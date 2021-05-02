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İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan ziyaret: "Sanki Peygamber efendimiz geldi, kurban olayım evliyamız geldi sanki"

02 Mayıs 2021 09:29

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem" sözleriyle tanınan Mahruze Keleş'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş'i ziyaret etti.  Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Mahruze Keleş, 2019'daki yerel seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem" sözleriyle gündemde yer almıştı. 

Ziyaretin ardından konuşan Keleş, “Cumhurbaşkanımız geldi, dünyalar benim oldu. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. O dünyaların cumhurbaşkanı. Çok sevindim, çok şaşırdım. Rabbim ona uzun ömürler versin. Süleyman Soylu’yu da bekliyorum. Onu da çok seviyorum. Torunlarıma başörtü getirdi, onlar da örtünecek. Böyle bir cumhurbaşkanı başka hiçbir yerde yok” diye konuştu. 

TIKLAYIN - İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'ye Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ziyaret
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