İmamoğlu, Müze Gazhane'de: Sizi çok özel bir kültür alanına davet ediyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de restorasyonu tamamlanarak açılan Müze Gazhane'den vatandaşlara seslenerek "Sizi çok özel bir kültür alanına davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu, İstanbulluları davet ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Gazhane'deyim. Bugün sizi Gazhane'ye davet ediyorum. İstanbul'un bu güzel gününü burada geçirin. Bütün İstanbul'u davet ediyorum. Gerçekten mimarisiyle, tarzıyla sizi çok mutlu edeceğini düşündüğüm kütüphanesinden sergi salonuna, kitapçısından bilim müzesine... Gelin vaktinizi burada geçirin, Gazhane'nin tadını çıkarın."