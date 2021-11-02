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İmamoğlu, metroda interneti test etti; "İnsanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı"

"Ben de denemek istedim açıkçası"

02 Kasım 2021 21:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, interneti test etmek için metroda seyahat etti.

İmamoğlu, "Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum. Artık metroda internetimiz var. Metroda haberleşmek değerli, önemli, insanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı. Ben de bu keyfi tatmak istedim. Hayırlı olsun. Umarım güzel anılarınızı, güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız" dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekim ayında M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başlamıştı. 

TIKLAYIN - Yenikapı-Hacıosman metro hattında internet hizmeti başladı

imamoğlu

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