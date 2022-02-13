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İmamoğlu: Liyakatla seçilen 453 itfaiye erinin eğitimleri başladı

"Zorlu parkurları tamamladılar, liyakatla seçilerek itfaiye eri olmaya hak kazandılar"

13 Şubat 2022 10:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi'ne giriş hakkı kanan 453itfaiye erinin eğitimlerine başladığını "Liyakatla seçilerek itfaiye eri olmaya hak kazanan itfaiye erleri 3 aylık temel eğitimlerine başladı" sözleriyle duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi'ne "liyakatla" seçilen çalışanların temel eğitimlerine başladıklarını Twitter hesabından  yaptığı paylaşımla duyurdu. İmamoğlu paylaşımına "Zorlu parkurları tamamladılar, liyakatla seçilerek itfaiye eri olmaya hak kazandılar. İstanbul İtfaiyemize giriş hakkı kazanan 453 çalışanın 3 aylık temel itfaiye eğitim süreci başladı." notunu düştü.

 

 

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