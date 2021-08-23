T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamoğlu: Laleli'yi trafikten arındırdık, hem esnaf memnun hem vatandaş

23 Ağustos 2021 10:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Laleli'nin yayalaştırıldığını duyurarak "Laleli'yi trafikten arındırdık, hem esnaf memnun hem vatandaş" dedi. 

İstanbul’un Tarihi Yarımda'da bulunan önemli semtlerinden Laleli'nin Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Esnaf, yayalaştırmadan memnun olduğunu dile getirdi. Yayalaştırmayı İmamoğlu sosyal medyadan bir video paylaşarak duyurdu. 

Vatandaşın memnuniyetini ifade ettiği videoya İmamoğlu, "Laleli'yi trafikten arındırdık, hem esnaf memnun hem vatandaş" notunu düştü. 

istanbulekrem imamoğluimamoğlulaleliyayalaştırma

Diğer Videolar

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Yunanistan'daki deprem Denizli'de de hissedildi

Şüpheli valize müdahaleyi, kahvaltı yaptıkları banktan izlediler

Muharrem İnce, Sakarya'da "konuyu anlamadım" diyen bir öğrenciye ders anlattı

Serbest uçuş yapmak isterken canından oldu

Erdoğan "Almanya'da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar" dedi, CHP'li vekil Almanya’ya yardım kolisi gönderdi!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24