İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Laleli'nin yayalaştırıldığını duyurarak "Laleli'yi trafikten arındırdık, hem esnaf memnun hem vatandaş" dedi.

İstanbul’un Tarihi Yarımda'da bulunan önemli semtlerinden Laleli'nin Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Esnaf, yayalaştırmadan memnun olduğunu dile getirdi. Yayalaştırmayı İmamoğlu sosyal medyadan bir video paylaşarak duyurdu.

Vatandaşın memnuniyetini ifade ettiği videoya İmamoğlu, "Laleli'yi trafikten arındırdık, hem esnaf memnun hem vatandaş" notunu düştü.