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İmamoğlu Kartal’da “Asla yalnız yürümeyeceksin” pankartıyla karşılandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personellerine, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı

28 Aralık 2021 17:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da, "Asla yalnız yürümeyeceksin” pankartıyla karşılandı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personellerine, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı. İBB Başkanı İmamoğlu, “Soylu teröristleri tespit etmiş, o kişiler de şu an İBB’de görev yapıyorsa istifa etsin” dedi.

İmamoğlu, Kartal’da medyan düzenlemesi incelemeleri sırasında vatandaşlar tarafından sloganlarla ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” pankartıyla karşılandı.

İmamoğluKartalasla yalnız yürümeyeceksinpankart

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