İmamoğlu, kadın itfaiyeci adaylarıyla bir araya geldi: “Bu liyakat yolculuğu devam edecek”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 30 bin kişinin başvurduğu itfaiye eri alım sınavının yazılı bölümünü geçip, spor parkurunda yarışmaya hak kazanan adaylarla bir araya geldi. Toplam 250 itfaiye eri alımı için gerçekleştirilen sınava, Türkiye’nin hemen her bölgesinden katılım olduğunu öğrenen İmamoğlu, “İBB’nin son yıllarına, 10, 15, 20 yılına bir bakın. Hiçbiriniz, bir işe alım ilanı diye bir şey gördünüz mü? Bakın sadece şuraya, 30 bin kişi, e-devlet üzerinden başvuru yaptı. Az önce sorduk; Türkiye’nin farklı yerlerinden, İstanbul’dan kendini buraya hazır eden insanlar katılmış. Ne kimseye yaşamını sorduk ne kimseye partisini sorduk. Biz partizanlığı tamamen söküp atmanın içerisindeyiz. Ve bunu başaracağız. Bu liyakat yolculuğu devam edecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 50’si kadın olmak üzere, toplam 250 itfaiye eri alımı için e-devlet üzerinden ilana çıktı. Yoğun ilgi gören ilana, toplam 29 bin 238 kişi başvurdu. Aranan şartları sağlayan 6 bin 688 kişiden, 1.007’si, yazılı sınava davet edildi. Yazılı sınava giren 632 adayın tamamı için Yenikapı Miting Alanı’nda spor parkuru oluşturuldu. Bu adaylardan 250’si, spor parkurunda gösterecekleri performanslarına göre İBB İtfaiyesi bünyesine alınacak. Adayları bu zorlu günlerinde yalnız bırakmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadın adayların spor parkurunda yaptıkları mücadeleye tanıklık etti. İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı ve Yılmaz Öztürk ile İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın eşlik ettiği İmamoğlu, adayları, “Güçlü kadınlar, hoş geldiniz” sözleriyle selamladı.

“Kadın kontenjanı açmanın keyfini yaşıyorum"

İtfaiye eri adaylarla sohbet eden İmamoğlu, Türkiye’nin farklı yerlerinden katılım olduğunu öğrenince, “Tam da istediğimiz bu. Ayağınıza sağlık. Birincisi şu: Kadın kontenjanı açmanın keyfini yaşıyorum. Sizin de burada elinizden geleni yapacağınıza ve hak edenin kazanacağına olan inancım var. Şundan zerre şüphe etmeyin ki; burada hak eden kazanacak. İkincisi; Türkiye’nin her yerinden bu adil sisteme eşlik etmeniz beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. Bu sırada araya giren bir erkek aday, “Başkanım, ona olan inancımız için buradayız. Bundan emin olabilirsiniz” dedi. İmamoğlu, bu katkıya, “Çok mutlu oldum. Başarılar diliyorum. Ama şunu bilin: Bu liyakat yolculuğu devam edecek. Bugün burada olamasa da bir gün yolumuz buluşacak. Bunu unutmayın” yanıtını verdi.

Kucağında bebeğiyle Şanlıurfa'dan katıldı

Sırasının gelmesini başka bir alanda bekleyen adaylarla da bir araya gelen İmamoğlu, onlara, “Akrabam yok değil mi aranızda? ‘Tanıyoruz’ diyen yok, değil mi aranızda? Unutmayın; emeğinizle ve kendi başarınızla buradasınız. Kazandığınızda da kendiniz olduğunuz için kazanacaksınız. Bu memlekette, hiçbir idarecinin lütfuna ihtiyacınız yok” sözleriyle seslendi. Bu sırada İmamoğlu, adaylar ve katılımcı yakınları arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Kucağında 6 aylık bebeği Aden Lina olduğu halde seçmelere katılan Kübra Alkan’ı gören İmamoğlu, itfaiye eri adayla sohbete girişti. Alkan, İmamoğlu’na, eşinin de itfaiye eri olduğunu ve seçmelere Şanlıurfa’dan katıldığını aktardı.

“Hüseyin'in torpili büyük: Kendisi"

Kız kardeşine eşlik eden aday yakını Hüseyin Ün ise duygularını, “Ben de geçen yıl bu zamanlarda, benzer yollardan geçerek İBB’ye inşaat mühendisi olarak atandım. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Kardeşimin kafasında soru işaretleri vardı. Kesinlikle tavsiye ettim. Şu an da her adaya yürekten söylüyorum ki, burada çok adil ve liyakate dayalı bir alım olacak. Kamuda personel temininde liyakati tüm Türkiye’ye örnek yaptınız” diye dile getirdi. İmamoğlu’nun bu sözlere yanıtı, “Hüseyin’in torpili büyük. Söyleyeyim mi? Kendisi, kendi emeği. Çalıştı, başardı. Şimdi aramızdaymış. Ne güzel. Mutlu oldum, onur duydum” oldu.

“Kadın ve erkek fırsat eşitliğini her alanda yaşamalı"

İmamoğlu, ziyaretiyle ilgili değerlendirmeyi de spor parkuru çadırında yaptı. “İlk defa itfaiye kurumumuzda kadın çalışan da alacağız” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bizim için de çok heyecan verici. 250 kişi alınacak, kadınlar için 50 kişilik kontenjan ayırdık. Bir sonraki aşamalarda da ilave olarak, yaklaşık 500 kişi için, bakanlık onay verdi. Onunda sınavı 2021 içerisinde devam edecek. Çünkü itfaiye kurumumuzda uzun zamandır böylesi bir alım yapılmadı. Böylesi bir ortamı yaratmak istedik. Afet için, deprem için, yangın için, büyüyen İstanbul nüfusu için böyle bir alıma ihtiyaç var. Dolayısıyla, onları yerinde ziyaret etmek istedim. Özellikle kadınların heyecanını yaşamak istedim. Çünkü ben de heyecan duyuyorum. Bana göre kadın ve erkek fırsat eşitliğini her alanda yaşamalı. Kaldı ki kadının da çözebileceği birçok konu ve sorun var; özellikle itfaiyenin müdahale anlarında. Böylesi güzel bir çabayı ortaya koyan bütün katılımcılara başarılar diliyorum.”

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da burada yanıtladı. İmamoğlu, “Bir süredir sosyal medyada dolaşıma giren bir video var. CHP İl Başkan Yardımcısı’nın işe alım süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili. Bu video, kadrolaşma ve liyakat konularında tartışmaya yol açtı, değerlendirmelerinizi alabilir miyiz.” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Partizanlığı, bu kurumun her koridoruna soktular"

“Bırakın böylesi bir tartışmayı; İBB uzun yıllardır ilk defa adil bir biçimde insan kaynağı edinim süreçlerini paylaşıyor. Burada olan, olmayan herkese soruyorum. İBB önünde daha önce bir başvuru kuyruğu gördünüz mü; hatırlıyor musunuz? Herkes bir hafızasını kontrol etsin. İkincisi; İBB’nin son yıllarına, 10, 15, 20 yılına bir bakın. Hiçbiriniz, bir işe alım ilanı diye bir şey gördünüz mü? Bakın sadece şuraya, 30 bin kişi, e-devlet üzerinden başvuru yaptı. Bine yakını kabul gördü. Bu yarışmanın içinden de hak eden sürecin içine dahil olacak. Az önce sorduk; Türkiye’nin farklı yerlerinden, insanlar katılmış. Ne kimseye yaşamını ne partisini sorduk.

İnsanlar ne yapıyorlarsa, karşısındakini kendisi gibi bilirler. Ne yazık ki bugüne kadarki siyaset süresince, geçmiş dönemlerinde partizanlığı her koridoruna soktular bu kurumun. Biz de bunu tamamen söküp atmanın içerisindeyiz. Ve bunu başaracağız.”

"İşe aldığımız insanlar arasında her partiden kişiler var"

“Ben, iyi biliyorum ki, sağır sultan duymuştur. İyi biliyorum ki, malum siyasal parti iktidar iken, burada o partiye üye olmadan hiç kimsenin işe giremediğini duymayan kalmadı, Türkiye’de. Dünya bile duyuyor artık. Bu kadar acı bir süreç yaşattılar. Biz ise çağdaş, adil bir dönemi başlattık. Bakın; liyakat zincirini kırdıkları için ülkenin gençleri mutsuz. ‘Ben bu ülkeyi, fırsatını bulsam terk ederim’ diyenler, neredeyse üçte ikisi gençlerin. Öylesi bir ortam yaşıyoruz. Biz, bunu tersine çevirmeye geldik. Doğrudur, bizim aldıklarımız içerisinde Cumhuriyet Halk Partili var, İyi Partili var, Saadet Partili var, HDP’li de var, MHP’li de var. Bir şey söyleyeyim mi size? Bizim aldıklarımız içerisinde AK Partili de var. Umurumuzda değil; bizim insanımız. Yeter ki buraya liyakati ile girsin. Ne yaptılar da devlete girdiler? KPSS puanına göre sıralama yapıldı. O sıralamaya göre insanlar buraya geldi, katıldı. Bin tane insanımız yarışacaklar. Yarışmanın sadece sportif tarafı yok, başka kulvarları da var. Bütün bunlar sonuçlanacak, ardından 250 kişi alınacak.”

“Toplum kadın emeğiyle zenginleşir"

İmamoğlu, “Yapılan kadın istihdamı çalışmaları örnek olur, bu konuda daha fazla adım atılır mı” sorusunu, “Tabi, her alanda. İtfaiye, belki bunun bir tarifle ‘nirvanası’ diyebiliriz. Yani en zor kulvarı diyebiliriz. Biz, bunu burada yapıyorsak, her yerde yapacağız. Kadın emeğini toplumda eşit seviyeye taşımadığınız zaman, o toplumun zenginleşmesi de mümkün değil. O toplumun yarınlara dönük iyi bir nesil yetiştirmesi de mümkün değil. Eskiden bu eşitlik vardı. Nerede vardı? Kırsalda vardı. Kırsalda kadın erkek beraber, omuz omuza tarımda rençberlik yapıyorlardı. Ama şehre geldikten sonra, bu eşitlik bozuldu. Yani artık yüzde 85’i, neredeyse bazı yerlerde yüzde 90’ı kentlerde yaşıyor ve bu kentlerde dönüşen nüfusun ne yazık ki en çok mağdur ettiği kitle kadınlar. Ve kadınlar çalışmaz ise o evde huzur olmaz ki, kadınlar çalışmaz ise o evde zenginlik olmaz ki.

Yarın zabıta ilanlarımız da başlayacak. Göreceksiniz, orada da bu anlamda bir kontenjanımız olacak. Kadınların, erkekler kadar başarılı olacağına yüzde 100 inanıyorum. Biz, buna örnek olursak -ki, olacağız, oluyoruz da- bütün kurumlar buna hassasiyet gösterecek. Göstermeyen kurumlara da kadın hesap soracak. Kadının hesap soracağı bir analiz sürecini aslında onlara sağlamış oluyoruz. Bu da önemli bir kriter bizim için” yanıtını verdi.