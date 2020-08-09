İmamoğlu: İstanbul Vakfı’mıza yaptığınız bağışlar 130 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'na yapılan bağışlarla ihtiyaç sahibi ailelere gönderilen et konservelerin yapım aşamasına dair video paylaştı. Et konservesi yapımında daha çok kadınların çalıştığı vurgulandı.

'İstanbul Vakfı'na yapılan bağışların 130 bin aileye ulaştığını söyleyen İmamoğlu, videoya şu notu düştü;

"İstanbul Vakfı’mıza yaptığınız bağışlar 130 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor. Kavurma konserveler kadınlar tarafından özenle hazırlanıyor. Katkı sunan tüm hayırseverlere ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürler."