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İmamoğlu: İstanbul’daki her yeşil alan birçok canlının da yuvası, hepsini kayıt altına alıyor, koruyoruz

"İstanbul’un Kuşları Belgeseli’ni YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz"

10 Nisan 2022 11:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulluları yaşam vadilerine, parklara ve ormanlara davet etti. İmamoğlu, hazırlanan 'İstanbul'un Kuşları Belgeseli'nin de kendi YouTube kanalında yayınlandığını belirterek "İstanbul’daki her yeşil alan birçok canlının da yuvası, hepsini kayıt altına alıyor, koruyoruz" dedi.

Geçen gün Atatürk Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Kuş Göçü Gözlem Etkinliği’ne katıldığı anların videosunu Twitter hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un Kuşları Belgeseli'ni İstanbullulara duyurdu. 

TIKLAYIN-İmamoğlu, Kuş Göçü Gözlem Etkinliği'ne katıldı: İstanbul sadece 16 milyondan ibaret değil; onlarca milyon canlıyla iç içe

"Hepsini belgeliyor, kayıt altına alıyor, koruyoruz"

 İmamoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Sizi Kent Ormanlarımıza, Yaşam Vadilerimize, parklarımıza davet ediyorum. İstanbul’daki her yeşil alan birçok canlının da yuvası. Hepsini belgeliyor, kayıt altına alıyor, koruyoruz. İstanbul’un Kuşları Belgeseli’ni YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz"

İmamoğlu 'İstanbul'un Kuşları Belgeseli'nin yayınladığı YouTube kanalında ise belgesel hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un kuşlarını konu alan bu belgeselimizde kuşların şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Onlar İstanbul tabiatının önemli ev sahiplerinden, onlar hala bizimle şehrimizde yanıbaşımızda, bizimle birlikte yaşıyorlar. Gelecek nesilleri düşünüyorsak. Onlara bırakabileceğimiz en güzel miras, temiz bir dünyadır."

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