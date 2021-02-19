İmamoğlu: İstanbul’da kamunun, Alevi vatandaşlarımıza karşı borcu olduğunu düşünüyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cemevlerinin, kent içerisinde mekânsal anlamda geri bırakılmış olmasının kendisini hüzünlendirdiğini dile getirerek “İstanbul’da yeni bir kültürden bahsetmiyoruz. Ben, İstanbul’da kamunun, Alevi vatandaşlarımıza karşı borcu olduğunu düşünüyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit ile birlikte Alemdağ Merkez Camii’nde kıldı. Namaz sonrasında Müftü Akşit ile birlikte cami derneğini ziyaret eden İmamoğlu’ndan, inşa edilecek Kuran kursu için yardım talebinde bulunuldu. İmamoğlu ve Akşit’in camiden sonraki durağı ise Çekmeköy Cemevi oldu.

Cemevindeki inşaat çalışmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Biraz önce, Cuma namazında Alemdağ’daydım. Müftümüzle orada namazımızı kıldık. Orada da o bölge için önemli olan, Kuran kursu tasarımıyla alakalı bir katkı talebi oldu. Ona da katkımızı sunmak istiyoruz. Adil bir yönetici olmak, hak teslimiyse, burada da size bunları yapmak hak teslimidir. Kamunun bu tür hizmetleri, bir lütuf değildir” dedi.

İbadethane kavramının çok kıymetli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kimsesizlerin kimsesi olmak gibidir aslında Kur’an-ı Kerim’i anlamak. Böyle bir yolculuğu olduğu için tüm dünya coğrafyasında kabul görmüştür. Özellikle Anadolu İslam’ında, Anadolu Müslümanlığı’nda, inancında bizim yurttaşlarımızın, Alevilik kültürüyle büyüyen, yetişen insanlarımızın cemevleri ibadethanedir; nokta” dedi.

İstanbul’da cemevlerini 12 yıldır çok yakından tanıyıp, gezdiğini belirten İmamoğlu, Alevi vatandaşların duygularını bu nedenle yakından anlama fırsatı bulduğunun altını çizdi. Cemevlerinin, kent içerisinde mekânsal anlamda geri bırakılmış olmasının kendisini hüzünlendirdiğini dile getiren İmamoğlu, “İstanbul’da yeni bir kültürden bahsetmiyoruz. Ben, İstanbul’da kamunun, Alevi vatandaşlarımıza karşı borcu olduğunu düşünüyorum. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, Alevi vatandaşlarımızın cemevi girişimlerine katkı sunmak olacaktır” diye konuştu.