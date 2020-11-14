İmamoğlu: İstanbul'da 2-3 haftalık fedakarlıkla, vefat oranını aşağıya indirmek zorundayız

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs’ün İstanbul’da ciddi boyutlar geldiğini belirterek, İstanbul için 2-3 haftalık bir kapanma süreci önerisini gündeme taşıdı.

Konuşmasının devamında İmamoğlu, ‘’Önümüzdeki 2-3 hafta fedakarlık yapmak gittikçe artan hasta ve vefat sayısını azaltmak zorundayız. Önümüzün yaz olduğu bir dönemde de değiliz. Daha soğuk günlere doğru giden bir dönemin başındayız. Bilim insanlarını, sağlık çalışanları, hekimleri dinlediğim zaman ben de bu uyarıyı yapma zorunluluğum ortaya çıkıyor. Devletimiz güçlüdür, 2-3 haftalık bir kapanmayla böylesi bir düzelmeyi yaşayacağımız bir ortamda bu kapanmanın etkileyeceği insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda hem ihtiyacı olan insanlar, hem bir kısım meslek sahiplerinin ihtiyaçları konusunda gereken hazırlığı yaparız ortaya el birliğiyle bir seferberlik süreci tanımlarız Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, valilik topyekün donanımlı bir şekilde hazırlığımız yaparız. Doğru zamanı açıklarız ve hep birlikte İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını karşılarız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın, nasıl ki daha önce bunu hep birliktr hallettik yine hallederiz. Devletimizin bütün kurumları el ele veririz bu işi çözeriz’’ dedi.