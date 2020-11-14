T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamoğlu: İstanbul'da 2-3 haftalık fedakarlıkla, vefat oranını aşağıya indirmek zorundayız

İmamoğlu, 2-3 haftalık bir kapanmanın zorulu olduğunu dile getirdi.

14 Kasım 2020 16:25

 Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs’ün İstanbul’da ciddi boyutlar geldiğini belirterek, İstanbul için 2-3 haftalık bir kapanma süreci önerisini gündeme taşıdı.

Konuşmasının devamında İmamoğlu, ‘’Önümüzdeki 2-3 hafta fedakarlık yapmak gittikçe artan hasta ve vefat sayısını azaltmak zorundayız. Önümüzün yaz olduğu bir dönemde de değiliz. Daha soğuk günlere doğru giden bir dönemin başındayız. Bilim insanlarını, sağlık çalışanları, hekimleri dinlediğim zaman ben de bu uyarıyı yapma zorunluluğum ortaya çıkıyor. Devletimiz güçlüdür, 2-3 haftalık bir kapanmayla böylesi bir düzelmeyi yaşayacağımız bir ortamda bu kapanmanın etkileyeceği insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda hem ihtiyacı olan insanlar, hem bir kısım meslek sahiplerinin ihtiyaçları konusunda gereken hazırlığı yaparız ortaya el birliğiyle bir seferberlik süreci tanımlarız Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, valilik topyekün donanımlı bir şekilde hazırlığımız yaparız. Doğru zamanı açıklarız ve hep birlikte İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını karşılarız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın, nasıl ki daha önce bunu hep birliktr hallettik yine hallederiz. Devletimizin bütün kurumları el ele veririz bu işi çözeriz’’ dedi.

ETİKETLER

ekrem imamoğlıibbAtaköy arıtma tesisikoronavirüskorona

Diğer Videolar

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz kimse itiraz etmez; toplumsal refleks bitmiş"

İşte 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuberlar...

Milli Piyango büyük ikramiyesi görüntülendi

Evi ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalandılar, serbest kaldılar

Traktörü haczedilen çiftçi isyan etti: Doy artık doy

Yılmaz Vural Covid-19 sürecinde yaşadıklarını anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, polisle tartıştı, gazetecilerin üzerine yürüdü...

Market çalışanı gencin isyanı gündem oldu: "Sen pirzola yerken ben...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Asgari ücrete gelen zam emekli maaşlarına yansıyacak mı?...

23 kez ceza yiyen dönerci: Ben memur değilim, genelge beni...

Dijital içerik platformu Gain, yayın hayatına başladı...

Metropoll Araştırma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüyor...

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik: “Oyunculukta çok parasız kalınır”ı yaşamadım,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, polisle tartıştı, gazetecilerin üzerine yürüdü...

Market çalışanı gencin isyanı gündem oldu: "Sen pirzola yerken ben...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24