İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor

"1- Gençlerimizin tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum edilmesine karşı önemli bir adım atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden biri olan öğrenci yurtları için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ruhsat alındı. İBB, tarihinde ilk kez 1000 kişilik 4 adet yurt yapacak.

2- İBB Başkanı İmamoğlu’nun yaptırmak İçin düğmeye bastığı yurtlarda, şehit ve gazi yakınları için de kontenjan ayrılacak. Yurtlarda 626 kız, 372 erkek öğrenci kalabilecek. Her yurtta engelli öğrenciler için 1 oda olacak. Umarım bu proje CHP’li diğer belediyelerce de uygulanır.

3- ÖNEMLİ NOT: İBB’nin yurtları, bu öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlatacak. Öğrenci arkadaşlarımız, İBB’nin sitesini takip ederek, kayıtlar başladığında başvurabilirler. Kayıtların başlaması İçin YÖK’ün takvimi açıklaması bekleniyor. Yurt ücreti 600 TL civarında olacak."