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Koronavirüs | İmamoğlu: Hanelerinde suyu kesilmiş olan vatandaşlara tekrar su verilmeye başlandı

18 Mart 2020 17:30

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e karşı önlemlerin arttığı günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların hanelerinde susuz kalmaması için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) borcu olup daha önce suyu kesilmiş olan vatandaşların evlerine tekrar su verilmesi işlemini başlatıklarını açıkladı. 

İmamoğlu konuya ilişkin yayınladığı videoda, "İSKİ'ye borcu olup daha önce suyu kesilmiş olan vatandaşların hanelerine tekrar su verilmeye başlandı. İstanbulluların bu dönemde susuz kalmasını istemiyoruz" sözlerini kullandı. 

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında 200 bine yaklaşarak 198 bin kişide etkili oldu. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 8 bine yaklaştı. 

Çin'den sonra virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 30 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 2.500'ü aştı. 

İspanya'da da vaka sayısı ani artış göstererek dün 10 bini aştı.

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