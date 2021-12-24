İmamoğlu: İnsanlara terörist damgası vuran medyayı kınıyorum

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti tarafından düzenlenen 'İYİ Kalkınma Kongresi' kapsamında düzenlenen 'Kalkınma Paneli'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, terörle iltisaklı 45 bin kişinin İBB’de işe alındığı iddialarına İmamoğlu, "Bu 500 küsur dediği sayıyı kimdir, kimlerdir? Bunun terörist olduğunu ifade ve afişe eden, birilerine terörist damgası vuran bir kısım medyayı da kınıyorum" diye yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti tarafından düzenlenen İYİ Kalkınma Kongresi kapsamında düzenlenen Kalkınma Paneli'ne katıldı. İmamoğlu, panel çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Türkiye'm adına talihsizlik olduğunu düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediyede çalışanlarını ekmeğinden ettiler, ne olduğu belli olmayan 45 bin kişiyi de belediyeye doldurdular" sözleri hakkında ne düşündüğünü soran muhabire İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgi kaynağını ben hep sorguluyorum. Çünkü verdiği, aktardığı bütün bilgiler ne yazık ki yanlış. Hiç biri doğru değil. Bilgi kaynağını düzeltmeye ve hatta doğru adresin, kaynağın kedisi olduğu için bizimle irtibat kurmayı öneriyorum. Bir sorusu varsa bunu bizzat sorabilir. Sormama tercihini kullanıp bunları bu şekilde ekranda söylemesinin Türkiye'm adına talihsizlik olduğunu düşünüyorum."

“İnsanlara terörist damgası vuran medyayı kınıyorum"

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı personel alımı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "İBB'de yapılan bin personel alımında 557 kişinin terör örgütü bağlantısı var" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün Kızılcahamam'da AKP'li belediye başkanlarına seslendiği konuşmada "Bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular" dedi. Erdoğan'ın bu iddialarına ilişkin İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu 500 küsur dediği sayıyı kimdir, kimlerdir, bize yaz gönder; biz de bilelim, bir. İki; devletin kurumlarından bu insanlar temiz kağıdı alıp bizde işe başlıyor. Bunun terörist olduğunu ifade edip, afişe edip de birilerine terörist damgası vuran bir kısım medyayı da kınıyorum. O insanların terörist diye fotoğraflarını yayınlıyorlar.

Devletin bakanı çıkıp, 500 küsur kişi isim listesi var elimizde diyor. Ben yazı yazdım kendisine, ekine de bütün bu bilgileri de yazdım. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine gelen yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye sabah saatlerinde bu mektubumu yolladım. Oradan gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı."

"Ne imzaymış bir de! O imza, İstanbul'dan esirgeniyor"

“Bir de bizim yapmak isteyip de yapamadığımız, kendi imzasına ait bir kısım işlere de onay versin de işimize engel olmasın. İmzasını esirgemesin bizden Sayın Cumhurbaşkanı. Ne imzaymış bir de! Yani o imza, İstanbul'dan esirgeniyor, ama İstanbul'un dışında herhangi bir şehirden esirgenmiyor. İstanbul'dan imzasını esirgemesin, işlerimizi hızlandırsın. O kıymetli imzalarını lütfen İstanbul ‘un işleri için atsın. Yoksa insanlar, ‘Sevdam İstanbul’ diye söylediği bu kente dair olan sözlerine inanmamaya başlayacak. Buna maruz kalsın istemem. ‘İmzasını İstanbul'un lehine atsın, ki işlerimiz engellenmesin’ diyorum. Benim cevabım bu. Ama işimize devam ediyoruz.”

"Kibir kime yakışıyorsa, o düşünsün"

Muhabirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediye başkanlarında kibir olmaz" ve “Benim boyum 1.85, mezarım daha büyük olacak; onlar düşünsün" sözlerini hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna ise İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

“Vallahi kibir, en fazla bu ülkede kime yakışıyor; onu da kendisi düşünsün. Ben bilmiyorum. Ben en azından üstüme alınmıyorum. Kime yakışıyorsa, o düşünsün. Ben bilmiyorum. Kimi kastettiğini kendisi düşünsün.”