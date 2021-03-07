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İmamoğlu: İnanması güç ama İBB iştiraki İSPARK'ta yaklaşık 3 bin çalışan vardı ve hepsi erkekti; artık değil

Videoda İSPARK'taki kadın istihdamının 0'dan 113'e çıkarıldığı vurgulandı

07 Mart 2021 19:11

T24 Video Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hiç kadın çalışan yoktu" dediği İBB iştiraki İSPARK'ta Ekim 2019'daki alım sonrasında oluşan kadın istihdamını paylaştı. 

İmamoğlu paylaşımına "İnanması güç ama İBB iştiraki İSPARK'ta yaklaşık 3 bin çalışan vardı ve de hepsi erkekti. Artık değil" notunu düştü. 

Videoda İSPARK'taki kadın istihdamının 0'dan 113'e çıkarıldığı vurgulanırken toplumsal cinsiyet eşitliğine de dikkat çekildi. 

8 martkadınisparkimamoğlu

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