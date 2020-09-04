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İmamoğlu ile öğrenci arasında 'zam' diyaloğu: 50 liraya indirdik biliyorsun değil mi?

İmamoğlu cuma namazı çıkışı bir öğrenciyle 'zam' diyaloğu yaşadı

04 Eylül 2020 17:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cuma namazı çıkışında bir öğrenci tarafından "Belediye otobüslerine zam yapmasanız çok iyi olur. Biz öğrenci adamlarız" sorusunu yöneltti. İmamoğlu ise öğrenciye, "Öğrenci akbilini 80 liradan 50 liraya indirdik biliyorsun değil mi?" cevabını verdi.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazı çıkışında bir grup öğrenci ile toplu taşımalara zam yapılması konusunda kısa süreli bir diyalog yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Sultangazi Merkez Cami'nde kıldı. Bir öğrenci Ekrem İmamoğlu'na "Belediye otobüslerine zam yapmasanız çok iyi olur. Biz öğrenci adamlarız" dedi. Öğrencileri yanına çağıran Ekrem İmamoğlu ise, "Öğrenci akbilini 80 liradan 50 liraya indirdik biliyorsun değil mi?" hatırlatması yaptı.

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