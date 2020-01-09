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Ekrem İmamoğlu ile Nagehan alçı arasındaki 'Melen barajı' tartışması gündeme oturdu

09 Ocak 2020 11:11

HaberTürk’te yayınlanan Türkiye'in Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasında geçen 'Kanal İstanbul' tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın “Bendeki bilgi Melen barajının 2021’de su vermeye başlayacağını yönünde” sözlerine, İmamoğlu, “Kimden aldınız bu bilgiyi Nagehan Hanım” deyince Alçı, “Raporu hazırlayanlardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldım” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İmamoğlu, “Yalnız ona karar verecek olan Tarım Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri'dir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil” deyince diyalog sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili ise, "Bizim için hayati bir meseledir. Tümüyle hukuki mücadelemizi vereceğiz. Buna halkın da destek vereceğini biliyoruz. Ben her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettim. Bu hafta da bu talebi yineledim" dedi.

İmamoğlu, "Bu konu benim şahsi meselem değil. Kanal İstanbul meselesi bizim için asla siyasi bir mesele değil. Bizim için hayati bir mesele" ifadelerini kullandı.

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