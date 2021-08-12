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İmamoğlu: İETT’nin kadın şoför sayısı 51 oluyor

"İstanbul trafiğinde daha çok kadın otobüs şoförü göreceksiniz"

12 Ağustos 2021 19:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twittter hesabından yaptığı paylaşım ile İETT’nin kadın şoför sayısı 51 olacağını duyurdu. İmamoğlu, "İstanbul trafiğinde daha çok kadın otobüs şoförü göreceksiniz. İETT’nin kadın şoför sayısı 51 oluyor" dedi. 

İETT, üçüncü kez kadın şoför alımı için sınav açtı. Başvuru sürecinin ardından direksiyon sınavına giren adaylardan 25’i, otobüs şoförü olmaya hak kazandı.

10-11 Ağustos’ta gerçekleştirilen direksiyon sınavında, 25 aday başarılı oldu ve İETT şoförü olmaya hak kazandı. Direksiyon sınavına katılan adaylar, şeffaf bir iş başvurusunun ardından iyi bir direksiyon sınavı geçirdiklerini ve sonuçtan çok umutlu olduklarını söylediler. Kadınların da erkeklerin yaptığı birçok işi başarıyla yapabileceğini, güzel otobüs kullanabileceğini gösterdiklerini vurgulayan adaylar, “Kendimizle gurur duyuyoruz. Doğru ve güvenli şoförlük yaparak trafikteki kaza riskini azaltacağımıza inanıyoruz. Biz nerdeysek orası güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.

 
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