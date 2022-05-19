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İmamoğlu, İBB'nin öğrencilere soru bankası desteğini açıkladı: Meydanlardaki stantlardan ücretsiz temin edilebilecek

"Gençlere kıymetli bir eğitim desteği sağlıyoruz"

19 Mayıs 2022 13:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sınavlara hazırlanan gençler için 100 bin adet soru bankası hazırlandığını ve kitapların ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak üniversite öğrencilerine sağlanacak soru bankası desteğini açıkladı.

İmamoğlu, gençler için 100 bin adet soru bankası hazırlandığını ve kitapların standalar ile kütüphanelerden ücretsiz temin edileceğini duyurdu. 

İmamoğlu, "Gençlere kıymetli bir eğitim desteği sağlıyoruz. Üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlık için 100 bin adet soru bankası hazırladık. Kitaplarınızı kütüphanelerimizden ve meydanlardaki stantlarımızdan ücretsiz olarak temin edebilirsiniz." dedi. 

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