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İmamoğlu: İBB İtfaiye ekiplerimiz, Manavgat ve Marmaris’teki yangınlara müdahale ediyor

30 Temmuz 2021 11:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangının söndürme çalışmalarına yardım için Antalya’nın Manavgat ilçesine gitti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından İBB ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını paylaştı. Görüntüleri paylaşan İmamoğlu, "İBB İtfaiye ekiplerimiz, Manavgat ve Marmaris’teki yangınlara müdahale ediyor. Dileğimiz yangınların büyümeden söndürülmesi. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere ve vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı. 

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