İmamoğlu: İBB Halk Bakkal geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yeni hizmetini duyurdu. İBB'nin 'Halk Bakkal' projesini Twitter hesabından duyuran İmamoğlu, 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısının bu yeni hizmet sayesinde bakkallardan da alışveriş yapabileceğini söyledi.

Projeden yararlanmak isteyen bakkalların web sitesi üzerinden başvurabileceğini söyleyen İmamoğlu, paylaştığı video ile "Sevgili bakkallarımız; Size destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek için Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek. Sizi Halk Bakkal'a katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Halk Bakkal'a başvurunun yapılacağı web sitesi için tıklayın