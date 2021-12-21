İmamoğlu: Her toplumda, din ve inançlar üzerinden menfaat elde etme hevesine kapılanlar var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleriyle Noel Bayramı dolayısıyla yemekte buluştu.

İmamoğlu, “Ben, bu şehrin insanlarının eşitliğini, bir arada yaşama kültürünü en üst seviyede taşımasını, vatandaş oldukları için her bireyin kendisini asil ve önemli hissettiğini yaşamak isteyen bir belediye başkanı olduğumu ifade ederim. İstirham ediyorum ki bu şehrin hiçbir vatandaşı, lütfen ama lütfen, kendisini azınlık olarak tanımlamasın. Bu şehrin 16 milyon insanı birdir, eşittir, asıldır ve asildir. Hiçbir insanımız, hiçbir vatandaşımız asla ve asla azınlık olarak tarif edilemez, edilmemelidir” dedi.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Kuşkusuz özel günlerimizde ve bayramlarımızda sevinci, mutluluğu birlikte paylaşmak bizleri, kesinlikle ve kesinlikle birbirimize çok daha fazla yakınlaştırıyor. Yaşanan zorlu süreçte birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün en kıymetli hazinelerden biri olarak ortaya çıkıyor. Dönem dönem bu anlayıştan uzaklaşılmasından kaynaklı olumsuzluklar yaşanıyor. Hemen her toplumda, din ve inançlar üzerinden menfaat elde etme hevesine kapılanlar olduğu görülüyor. Din istismarı, dünya barışının toplumsal güvenliğin ve bireylerin iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Aslında bütün inançlara da aykırıdır bu durum. Biz, hiçbir inancın temel felsefesine uymayan, sadece kendisini değerli gören, böylesi anlayışların değişmesi için eşit, adil ve kapsayıcı yönetim vizyonuyla, yönetişim anlayışıyla bu kente hizmet etme noktasında kararlı bir ekibiz."